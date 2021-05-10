شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يحيل للحكومة 16 تقريرا للنواب بشأن خدمات بدوائرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم، إلى الحكومة 16 تقريرا للجنة الاقتراحات الشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، بشأن خدمات بدوائرهم، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللإزمة نحو ما جاء فيها.

كما أحال رئيس المجلس أيضا مشروع قانون مقدم من النائب سليما وهدان وأكثر من 60 نائبا باصدار الغاء الحبس للغارمين والغارمات إلى اللجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة المشروعات والتضامن.