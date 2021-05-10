شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل يرحب بتصريحات شيخ الأزهر بشان قضايا المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب حزب إرادة جيل، فى بيان له، بالتصريحات الغير مسبوقة التي أعلنها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بشأن بعض قضايا المرأة فى برنامجه الرمضاني التليفزيونى "الإمام الطيب".

وقال الحزب فى بيان اليوم، تصريحات شيخ الأزهر حسمت الجدل الذى كان يدور بشأنها، كما انها انصفت المرأة خاصة فيما صدر عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بضرورة الغاء ما يسمى بيت الطاعة لما فيه من إهانة للمرأة وإيذاء نفسى لا يحتمل مما يتطلب إلغاء النصوص القانونية الحالية التى تنص على بيت الطاعة واذا خالفت الزوجه تعد ناشزا".

وقال تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وعضو مجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن تصريحات الإمام الأكبر خاصة فيما يتعلق بشغل المرأة للوظائف العليا بما فى ذلك وظائف القضاء والافتاء هو تطور إيجابى كبير لصالح المرأة وانصافها".

وذكر تيسير مطر أن شيخ الأزهر بهذه التصريحات أنهى الجدل بشان هذه القضايا ومنها ما يتعلق بجواز سفر المرأة دون محرم، حيث أن هذا الوضع كان يحرم كثير من النساء من حق السفر لإداء الشعائر أو للعلاج فشكرا لشيخ الازهر الذى قدم تفسيرا صحيحا لأحكام الفقه الإسلامى والشريعة الإسلامية".

وأشار تيسير مطر إلى أن نواب حزب إرادة جيل بمجلس النواب سوف يدرسون آثار هذه التصريحات على نصوص قانون الأحوال الشخصية وتقديم تعديلات تتماشى مع تصريحات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر".