مقتل رجل في إطلاق نار في مطار فانكوفر في كندا

محمد الفلاح - الإثنين 10 مايو 2021

قُتل رجل بالرصاص الأحد أثناء إطلاق نار في مطار فانكوفر الدولي في مقاطعة بريتيش كولومبيا بغرب كندا، وفق ما أعلنت الشرطة.



وأوضح فريق التحقيق في جرائم القتل في تغريدة أن عملية إطلاق النار وقعت بعد الظهر قرب قاعة المغادرة في المطار الواقع في ريتشموند في جنوب فانكوفر. وأشار الفريق إلى أن عناصر شرطة نُشروا في المكان.

وتدخّلت الشرطة قرابة الساعة 15,00 بعد الإبلاغ عن طلقات نارية وهي تبحث عن مشتبه بهم عدة، بحسب إذاعة "راديو كندا" الرسمية.

وكتبت شرطة ريتشموند في تغريدة أن عناصر الشرطة "رصدوا مركبة هاربة وتعرضوا لإطلاق نار من جانب مشتبه فيهم" لكن لم يصب أي عنصر بجروح. وأضافت أن المشتبه فيهم هاربون حالياً.

وأوضح وزير الأمن العام بيل بلير على تويتر أن "الشرطة المحلية تحقق" وقد ربطت بين إطلاق النار وعنف العصابات.

وقال "أفكاري تذهب إلى سكان لوير ماينلاند التي غالباً ما تأثرت بالعنف المرتبط بالأسلحة والعصابات، خصوصاً خلال الأسبوع الأخير".

وأفادت الشرطة أن النشاط في المطار "عاد إلى طبيعته". وأشارت إدارة المطار عبر تويتر إلى أنه "تمّت السيطرة" على الوضع والمطار "مفتوح وآمن".