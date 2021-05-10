شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مستوطن صهيوني يدهس فلسطينيين بسيارته قرب «الأقصى» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمستوطن صهيوني، وهو يدهس عدداً من الفلسطينيين قرب المسجد الأقصى.

وأظهر الفيديو المستوطن الصهيوني، وهو يدهس المتظاهرين الفلسطينيين متعمداً، فيما قابلوه بإلقاء الحجارة على السيارة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، بأنه لم يصب أي من من المواطنين بأذى، وأوضحت أن المستوطن الصهيوني فر هارباً من سيارته بعد ملاحقته من قبل الشبان الموجودين في المنطقة بالحجارة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

يأتي ذلك تزامنا مع تجدد المواجهات داخل المسجد الأقصى بين الفلسطينيين المرابطين داخله وقوات الاحتلال، التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع والصوتية وأطلقت عيارات مطاطية تجاه الفلسطينيين.