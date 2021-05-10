الشرطة الإسرائيلية تنسحب من المسجد الأقصى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد مراسل ”الخليج 365” بأن الشرطة الإسرائيلية بدأت الانسحاب من محيط المسجد الأقصى.

وتجددت، اليوم الإثنين، الاشتباكات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في مدينة القدس الشرقية، ما أوقع أكثر من 180 مصابا.

وتجددت المواجهات بعد أن حاول مئات الفلسطينيين المعتكفين في المسجد الأقصى في العشر الأواخر من شهر رمضان منع المستوطنين من الدخول إليه، إذ تحيي إسرائيل الاثنين ذكرى احتلالها للقدس الشرقية في 1967.

وأطلقت الشرطة الإسرائيلية قنابل الصوت والمسيلة للدموع باتجاه ساحات المسجد ما أدى لسقوط عدد كبير من الإصابات في صفوف الفلسطينيين.

ورد الشبان الفلسطينيون على إطلاق النار برشق قوات الشرطة الإسرائيلية بالحجارة. فيما لجأ المئات من المصلين إلى المصلى القبلي المسقوف هربا من قنابل الصوت والرصاص المطاطي.

والمواجهات هي الأعنف التي يشهدها المسجد الأقصى منذ فترة طويلة.

ومنذ بداية شهر رمضان، تشهد القدس الشرقية والعديد من مناطق الضفة الغربية مواجهات بين الجيش الإسرائيلي والمواطنين الفلسطينيين، واعتداءات متكررة من المستوطنين في المدينة المقدسة.



واشتدت المواجهات السبت الماضي بعد نشوب اشتباكات بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية خارج البلدة القديمة بالقدس، حيث صلى عشرات الآلاف من المسلمين في المسجد الأقصى صلاة القيام في ليلة يعتقد أنها ليلة القدر.