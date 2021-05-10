مقتل صحفي على يد "أونق شيني" غربي إثيوبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الإثيوبية، اليوم الاثنين، مقتل الصحفي سيساي فيدا على أيدي مسلحي جماعة أونق شيني، في إقليم أوروميا، غربي البلاد.

وذكر التلفزيون الإثيوبي الرسمي أن سيساي فيدا الصحفي بشبكة إذاعة أورومو قتل برصاص مسحلين من مجموعة أونق شيني ليلة أمس بالقرب من منزله أثناء عودته من مناسبة زفاف في المنطقة.

وقال أحمد ياسين، نائب مدير مكتب حفظ الأمن التابع لشرطة إقليم أوروميا إنه تم التعرف على الجناة ويجري التحقيق معهم.

وفي ذات السياق، أكدت شبكة إذاعة أورمو التابعة لحكومة الإقليم مقتل الصحفي الإثيوبي، منددة بالعملية التي وصفتها بالإجرامية.

ودعت في الوقت نفسه إلى التصدي لمثل هذه الأعمال، مشيرة الى أن الصحفي عرف بقوته وطرحه لقضايا الوحدة والدفاع عن حقوق الشعب، كما كان يتمتع بالأخلاق الحميدة .

وعن جماعة أونق شيني المسلحة، فقد تشكلت إثر الخلاف مع زعيم جبهة تحرير أورومو المعارضة داؤود أبسا، بقيادة "كومسا دريبا" المعروف بـ"جال ميرو".

واتخذت جماعة أونق شيني، من جنوب أوروميا قاعدة لعملياتها في منطقة غرب "غوجي"، إلى جانب مناطق "وللغا"، و"قلم"، و"هورو غودور".

وتتمركز "أونق شيني" في مناطق حول مدينة "نقمتي" بأوروميا، وتتهمها حكومة الإقليم بتنفيذ أعمال قتل من وقت لآخر بالمنطقة، راح ضحيتها مدنيون ورجال شرطة في أوقات سابقة.

والخميس الماضي ، صادق مجلس النواب الإثيوبي "البرلمان "، على قرار مجلس الوزراء بتصنيف "جبهة تحرير تجراي" وجماعة "أونق شيني" منظمتين إرهابيتين.

وأعلن مجلس النواب الإثيوبي، في جلسته الـ13 العادية ، أنه وافق بالإجماع على قرار تصنيف "جبهة تجراي" وجماعة "أونق شيني" منظمتين إرهابيتين ، بحسب التلفزيون الإثيوبي.