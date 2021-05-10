جرحى في انفجار دراجة نارية مفخخة ضمن مناطق انتشار الفصائل الموالية لتركيا بريف حلب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أصيب شخصان في تفجير بـ"دراجة نارية مفخخة" في مناطق نفوذ حلفاء تركيا في ريف حلب الشمالي، شمالي سوريا.



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان "غير حكومي" في بيان الإثنين: "رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان من ريف حلب الشمالي، انفجار دراجة نارية ملغمة، بعد منتصف ليل الأحد-الإثنين".

وتابع "وقع التفجير على طريق "البحوث-أعزاز" ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية للحكومة التركية، ما أدى إلى إصابة شخصين اثنين بجراح بالإضافة لأضرار مادية".

يأتي هذا التفجير بعد 4 أيام فقط من إصابة 4 مواطنين بينهم طفل، جراء تفجير عبوة ناسفة مزروعة بسيارة "بيك آب" في مخيم باب السلامة القديم بريف مدينة إعزاز شمالي حلب.

وفي أبريل نيسان الماضي، شهدت محاور بريف أعزاز شمالي حلب، استهدافات متبادلة بالرشاشات المتوسطة، بين الفصائل الموالية لتركيا من جانب والقوات الكردية من جانب آخر.

يذكر أن هذه المنطقة تنتشر فيها خلايا تنظيم داعش الإرهابي بشكل كبير، وتشهد مناوشات مستمرة بين الفصائل الموالية لتركيا وقوات النظام، وبين هذه الفصائل والقوات الكردية أيضا.