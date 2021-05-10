شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. لجنة تحري الرؤية تدعو المسلمين لتحري رؤية هلال شهر شوال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخليج/ وام

دعت لجنة تحري الرؤية بالدولة جميع المسلمين بدولة الإمارات لتحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1442 هـ، مساء يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري الموافق 11 مايو 2021م.

وأهابت اللجنة بكل من يرى الهلال أن يتواصل على الرقم 026921166 ليتم توجيهه إلى أقرب محكمة لتسجيل شهادته.

وتمنت اللجنة أن يعيد الله تعالى شهر رمضان المبارك على الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات.