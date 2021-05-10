شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام هامة عن نشاط مصلحة الجمارك حتى إبريل الماضى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن نجاح الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذى يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار وفيما يلى 5 أرقام هامة عن إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك السويس خلال شهر إبريل الماضى:
- إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس في أبريل الماضي بلغت 3 مليارات و93 مليونًا و811 ألف جنيه.
- الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس خلال شهر أبريل الماضي بلغت 790 مليونًا و295 ألف جنيه.
- بلغت ضرائب القيمة المضافة 2 مليار و29 مليونًا و874 ألف جنيه.
- بلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 255 مليونًا و978 ألف جنيه.
- الإدارة المركزية لجمارك السويس قامت بالإفراج عن مشمول 5 آلاف و537 شهادة جمركية خلال شهر أبريل الماضي.