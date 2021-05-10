شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام هامة عن نشاط مصلحة الجمارك حتى إبريل الماضى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن نجاح الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذى يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار وفيما يلى 5 أرقام هامة عن إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك السويس خلال شهر إبريل الماضى: