شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الآثار السلبية الكبيرة للزيادة السكانية على المواطن ومؤسسات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأثيرات سلبية عديدة تسببها الزيادة السكانية فى مصر على المواطن ومؤسسات الدولة وتؤثر بشكل كبيرة قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة؛ مما يتسبب فى الأثار السلبية الاقتصادية والتى تتمثل فى التالى :- زيادة الاستهلاك لدى الأفراد زيادة نفقات الدولة على الخدمات انتشار ظاهرة البطالة الانخفاض فى نسبة الأجور فى القطاع العام والخاص ارتفاع اسعار الوحدات السكنية والزحف العمرانى على الأراضى الزراعية انهيار المرافق العامة. اختلالات فى النظام المجتمعى فى الدولة تفشى البطالة وقلة فرص العمل وحاجة الناس إلى الدخل. الخلافات الأسرية وضعف الرقابة الأسرية نتيجة انشغال الوالدين. صعوبة الوصول للخدمات اللازمة بسهولة مشكلات أخرى صحية وسلوكية واجتماعية واقتصادية وتعليمية.