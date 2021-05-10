"صحارى" تقدم عرضاً جديداً لشراء "الحديد والصلب " مقابل "جنيه واحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت شيماء حفظي:

تقدمت شركة "صحارى" بعرض جديد لشراء شركة الحديد والصلب المصرية مقابل "جنيه واحد"، وذلك بعد أن رفضت الشركة القابضة للصناعات المعدنية الاستمرار في مناقشات عرض "صحارى" لتطوير الشركة التي يجري تصفيتها حالياً.

وقالت صحارى في خطاب لوزير قطاع الأعمال العام - حصل الخليج 365 على نسخة منه - إن الشركة القابضة للصناعات المعدنية أنهت مناقشاتها بشأن عرض تطوير الحديد والصلب لأسباب غير منطقية.

وأضافت صحارى أنه "نظراً لأن الشركة خاسرة، ولا تساوي 10 صاغ كما قال وزير قطاع الأعمال، فإنها تقدم عرض شراء للشركة مقابل جنيه واحد، على أن تتحمل الشركة ضخ الاستثمارات اللازمة لعملية التطوير".

وكانت الشركة القابضة للصناعات المعدنية اعتذرت عن عدم الاستمرار في مناقشة عرض شركة صحارى لتطوير شركة الحديد والصلب.

وقالت الشركة القابضة، في خطاب أرسلته لشركة صحاري، حصل عليه الخليج 365، إن صحاري لم تقدم خطة لتطوير المصانع القائمة بشركة الحديد والصلب المصرية والمعتمدة على BF Technology وإن كانت قد أشارت إلى إنشاء مصنع جديد للصهر باستخدام تكنولوجيا الـ EAF والتي ستعتمد- حسب العرض- على خردة الحديد المحلية والمستوردة وخامات الحديد HBI المستوردة أيضا وكذلك مصنع الدرفلة وهو نشاط تغطية الطاقات الحالية القائمة في السوق المصري.