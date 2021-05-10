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11 ‭‬إصابة وافدة بفيروس كورونا في الصين

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الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إنها سجلت 1‭1‬ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد وذلك مقابل 12 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان اليوم الاثنين أن جميع الحالات لمصابين وافدين من الخارج مضيفة أنها سجلت أيضا 18 إصابة خالية من الأعراض.

ولا تصنف الصين الحالات الخالية من الأعراض إصابات مؤكدة.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الصين حاليا 90769، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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