حقوق الانسان تدعو لحملة امنية واسعة للقضاء على فلول داعش

بغداد - ياسين صفوان - طالب عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان فاضل الغراوي اليوم الاثنين، القائد العام للقوات المسلحة القيام بحملة امنية واسعة لملاحقة فلول عصابات "داعش" والقضاء عليها.



وقال الغراوي، في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الجرائم الوحشية لعصابات داعش الارهابية في العديد من محافظات العراق وقتلهم المدنيين وترويعهم والهجمات المتوالية ضد القوات الامنية والتي كان اخرها استشهاد وجرح عدد من القوات الامنية في قاطع عمليات مدينة سامراء مازالت مستمرة وتحتاج موقف حازم من القوات الامنية لإيقافها.

وأشار عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان إلى ان توالي هذه الهجمات يؤكد ان عصابات داعش الارهابية مازالت نشطة وهذا يستدعي مطالبة القائد العام للقوات المسلحة بإعلان حالة الاستنفار الامني وملاحقة هذه العصابات الاجرامية والقضاء عليها.