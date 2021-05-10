نجم بريطاني يعلن تضامنه مع الفلسطينيين ويهاجم بايدن

بغداد - ياسين صفوان - أعلن نجم بريطاني، دعمه بشكل صريح وعلني للفلسطينيين بعد الأحداث التي شهدتها مدينة القدس.



وشارك المغني البريطاني الشهير، روجر ووترز، أحد أعضاء فرقة "بينك فلويد" مقطع فيديو على حسابة الرسمي في "تويتر" أكد فيه تضامنه مع الشعب الفلسطيني. وقال ووترز في تغريدته: "بايدن يدعم إسرائيل في أي شيء... ويستمر بدعمها حتى عندما تخرج الناس من منازلهم".

ووجه النجم البريطاني سؤالا إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقال: "ماذا لو كنت في منزلك الذي تعيش فيه عائلتك منذ مئات السنوات، وجاء أحمق من بعيد وقال لك أنا سآخذ منزلك؟ لا يهمني ماذا تفعل، مت! إنه أمر لا يصدق". وكانت اشتباكات اندلعت بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية خارج البلدة القديمة في القدس، خلال الأيام القليلة الماضية، وتصاعدت يوم السبت، حيث صلى عشرات الآلاف من المسلمين في المسجد الأقصى صلاة القيام في ليلة ربما كانت ليلة القدر.





وقمعت قوات الأمن الإسرائيلي عشرات المتظاهرين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في مدينة القدس بالمياه العادمة والرصاص المطاطي، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، وفقا لمصادر.

