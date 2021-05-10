اخبار العالم

انخفاض اسعار الدولار في الاسواق المحلية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر انخفاض اسعار الدولار في الاسواق المحلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، انخفاضا في البورصة الرئيسية والاسواق المحلية في العاصمة بغداد.
وسجلت بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد 148200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما انخفضت ايضا اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148750 دينار عراقي، بينما بلغ سعر الشراء 147750 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا