انخفاض اسعار الدولار في الاسواق المحلية

وسجلت بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد 148200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما انخفضت ايضا اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148750 دينار عراقي، بينما بلغ سعر الشراء 147750 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.

