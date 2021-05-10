طوارئ إقليمية في واشنطن و17 ولاية بعد "هجوم إلكتروني"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الحكومة الأمريكية، الإثنين، حالة الطوارئ الإقليمية في العاصمة واشنطن و17 ولاية بعد تعرض شركة تدير خط أنابيب طاقة لهجوم إلكتروني.

وتحاول شركة كولونيال بايبلاين، أكبر شركة لإدارة أنابيب نقل الوقود في الولايات المتحدة، التعافي من هجوم إلكتروني ناجم عن برنامج فيروسي لدفع فدى، أجبرها على إغلاق شبكتها يوم الجمعة وأثار مخاوف من ارتفاع أسعار البنزين.

والحادث أحد أخطر عمليات التخريب الإلكتروني باستخدام البرامج الخبيثة لطلب فدية ودفع بعض المشرعين الأمريكيين إلى المطالبة بتشديد إجراءات الحماية للبنية الأساسية الحساسة لصناعة الطاقة بالولايات المتحدة ضد عمليات القرصنة.



وتنقل شبكة كولونيال الوقود من المصافي الأمريكية على ساحل الخليج إلى شرق وجنوب الولايات المتحدة المكتظة بالسكان.

وعلى الرغم من أن تحقيق الحكومة الأمريكية لا يزال في مراحله الأولى قال مسؤول سابق ومصدران في الصناعة إن من المرجح أن المتسللين مجموعة من المجرمين الإلكترونيين على درجة عالية من الاحتراف.



وقال المسؤول الحكومي السابق إن المحققين يبحثون ما إذا كانت مجموعة تطلق عليها أوساط أبحاث الأمن الإلكتروني اسم "دارك سايد" مسؤولة عن هذا الاختراق.