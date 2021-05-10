شكرا لقرائتكم خبر عن مئات الإصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

اندلعت مواجهات عنيفة داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، الاثنين، بعد اقتحامه من قبل العشرات من قوات الاحتلال الإسرائيلي عبر باب المغاربة.

وأصيب المئات بعد إلقاء قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والأعيرة المطاطية بكثافة على المتواجدين داخل المسجد الأقصى، وهناك إصابات عدة في الرأس.

ومنعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الدخول إلى الأقصى، في حين قام المتطوعون والمسعفون بنقل المصابين من العيادات لإخراجهم ونقلهم إلى المستشفى. ويسود التوتر في المسجد الأقصى المبارك، منذ ساعات فجر الاثنين، تزامناً مع دعوات المستوطنين لتنفيذ اقتحامات للأقصى في ذكرى ما يسمى «توحيد القدس»- ذكرى احتلال الشّق الشرقي من المدينة.

وتظاهر الآلاف من المصلين منذ ساعات الفجر في الأقصى، وساروا في ساحاته وهم يهتفون للمسجد، ويرددون قسماً لحماية المسجد، من اقتحامات المستوطنين واعتداءات الاحتلال. ونصب الشبان الحواجز الخشبية مقابل باب المغاربة، ووضعوا الحجارة عند الجهة الشرقية للأقصى «مسار اقتحام المستوطنين»، لصدّ أي اقتحامات محتملة للمستوطنين.