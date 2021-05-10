«موندي نيسان» أكبر طرح عام أولي في الفلبين

تجري شركة صناعة المواد الغذائية الفلبينية «موندي نيسان» Monde Nissin Corp محادثات مع صندوق الاستثمار الحكومي السنغافوري GIC وشركة التأمين العملاقة مجموعة «أيه آي أيه» AIA في هونج كونج، ليكونا مستثمرين أساسيين فيما يمكن أن يكون أكبر طرح عام أولي في تاريخ الفلبين، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

كما تجري فيديليتي إنترناشيونال وكابيتال جروب كوس، أيضاً مناقشات لشراء أسهم في العرض الخاص بالشركة التي تتخذ من ماكاتي مقراً لها، حسب المصادر.

وحددت «موندي نيسان» سعراً نهائياً 13.50 بيزو للسهم للاكتتاب العام. وهذا من شأنه أن يضع صانع الطعام الفلبيني على طريق جمع 48.6 مليار بيزو (مليار دولار)، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبيرج.

وأظهرت البيانات أن الطرح العام الأولي، الذي يبلغ 48.6 مليار بيزو، سيتفوق على عرض «إس إم إنفستمنتس» الذي بلغ 28.8 مليار بيزو في عام 2005، وكان أكبر طرح عام في الفلبين.

(بلومبيرج)