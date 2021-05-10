شكرا لقرائتكم خبر عن الموازنة العامة لـ21/22 تسيطر على مائدة اجتماعات لجان مجلس النواب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص اللجان النوعية بمجلس النواب، على مواصلة عملها بمشروع الموازنة العامة للدولة 2021/2022، كلا فيما يخص قطاعه، تمهيدا لتسليم تقاريرها للجنة الخطة والموازنة لتتمكن من إعداد تقريرها النهائى وتسليمه للأمانة العامة لمناقشتها بالجلسة العامة، وهو ما جعل عدد من اللجان تحرص على مواصلة اجتماعاتها بالتزامن مع انعقاد الجلسة العامة وقبل حلول عيد الفطر لنظر موازنات قطاعاتها.

وتناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، مشروع موازنة وزارة البترول والثروة المعدنية والجهات التابعة لها من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2021/2022.

بينما تفتح لجنة الصناعة، النقاش حول طلب إحاطة بشأن الانتشار الملحوظ للعديد من المصانع الخاصة بتصنيع مواد التنظيف الصناعية غير المطابقة للمواصفات الصناعية والطبية والبيئية بأماكن مجهولة بعيدًا عن أعين الجهات الرقابية، حسبما ورد به.

وتنظر لجنة الصناعة، طلب إحاطة بشأن عدم استكمال تغطية 300 متر من ترعة السنبلاوين المارة داخل مدينة السنبلاوين، وآخر بشأن التغطية الجنابية اليمنى لترعة بسنديلة حتى قرية الغنامة - بمركز بلقاس- محافظة الدقهلية، وأيضا ما استجد بشأن استكمال تغطية ترعة البشوات – مركز بلقاس – محافظة الدقهلية، والمطالبة بالتغطية الجنابية اليمنى لبحر حفير شهاب الدين- مركز بلقاس- محافظة الدقهلية نظرا لتغطيتها الفعلية أمام جميع القرى المارة بها.

وتستمر لجنة التعليم والبحث العلمى فى مناقشة ما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والهيئات التابعة لها فى مشروعى الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/2022.

وفى السياق ذاته تناقش لجنة الشئون الدينية والأوقاف، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022 فيما يخص هيئة الأوقاف المصرية، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية)، وتتابع لجنة السياحة والطيران أعمالها وفق المدرج بخطتها.

بينما تستكمل لجنة النقل والمواصلات، دراسة بيان الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الذى ألقاه أمام المجلس بجلسته العامة المنعقدة يوم الاثنين 26 من إبريل سنة 2021، عن خطة عمل الوزارة خاصة الهيئة القومية للسكك الحديدية.

فيما تنظر لجنة الاتصالات والتكنولوجيا، طلبى إحاطة بشأن عدم توافر خدمة التليفون الأرضى والإنترنت فى بعض القرى بمحافظات الجمهورية.

وتأخذ لجنة الشباب والرياضة، الموافقة النهائية عن تقرير الزيارة الميدانية التى قامت بها اللجنة لمحافظتى البحيرة والإسكندرية فى الفترة من 3 إلى 6 إبريل 2021، وتنظر طلبات إحاطة بشأن توقف العمل فى ملعب نادى القناطر الخيرية، وعدم استكمال الأعمال الانشائية لنادى العبور الرياضى بقرية قصر رشوان، بجانب تأخر تنفيذ مقار بعض مراكز الشباب بمركز منية النصر.