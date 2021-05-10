صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات بمحيط قطاع غزة

محمد الفلاح - الإثنين 10 مايو 2021

دوت صافرات الإنذار، فجر الإثنين، بمناطق جنوبي إسرائيل في ظل إطلاق القذائف الصاروخية من محيط قطاع غزة.



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "رصدنا إطلاق ٣ قذائف صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية تمكنت القبة الحديدية من اعتراض إحداها".

كما أعلنت إسرائيل إغلاق معبر بيت حانون "إيريز"، شمالي قطاع غزة، حتى إشعار آخر.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "بعد مشاورات أمنية، أعلن منسق اعمال الحكومة في المناطق، الميجر جنرال غسان عليان، صباح اليوم، عن إغلاق معبر إيرز، ما عدا مرور الحالات الإنسانية والاستثنائية، ابتداء من الآن وحتى إشعار آخر".

وأضاف: " يأتي هذا القرار في أعقاب استمرار إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه اسرائيل، مما يشكل انتهاكًا للسيادة الإسرائيلية".

وفي وقت سابق من فجر اليوم، قصف الجيش الإسرائيلي عددا من الأهداف لحركة "حماس" في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في تغريدة على تويتر : "ردًا على البالونات الحارقة و4 صواريخ أطلقت من غزة على إسرائيل أمس، قصفت دبابات الجيش الإسرائيلي أهدافًا تابعة لحماس في غزة".

وكان أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، قال في وقت سابق إن الجيش الإسرائيلي رصد، خلال ليلة الأحد، إطلاق 4 قذائف صاروخية من قطاع غزة على إسرائيل.

وأشار الى أن الجيش الإسرائيلي اعترض قذيفة صاروخية وإن أخرى سقطت في منطقة مفتوحة.

ولفت إلى أن قذيفتين سقطتا داخل قطاع غزة.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذائف.

وتزامن إطلاق القذائف مع تصاعد الاشتباكات في مدينة القدس الشرقية بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية.