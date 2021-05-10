استدعاء 70 لاعبا للقائمة الاولية لمنتخب الشباب

اعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، استدعاء سبعين لاعباً للقائمة الأولية تحضيراً للاستحقاقات المقبلة.

وذكرت الهيئة التطبيعية في بيان ورد للسومرية نيوز أن "الملاك التدريبي لمنتخب الشباب استدعى 70 لاعباَ للانخراط في التدريبات التي ستقام يوم الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة عصراَ في ملعب الشعب الثاني".



وأضاف أن" على جميع اللاعبين المدعوين إحضار مستمسكاتهم الثبوتية وصور شخصية مع جواز السفر أن وجد".