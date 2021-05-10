اصابة منتسب في الاستخبارات بعد تعرضه لمحاولة اغتيال

المصدر قال في حديث للسومرية نيوز، ان "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه منتسب في استخبارات الداخلية ضمن منطقة حي العامل غربي العاصمة بغداد".

واضاف ان "الحادث اسفر عن اصابة المنتسب بجروح خطيرة، فيما لاذ المسلحون بالفرار".

