أفضل الأنظمة التعليمية بالعالم.. الإمارات الأولى عربيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت دراسة حديثة عن أفضل الأنظمة التعليمية بالعالم تصدرتها عربيا دولة الإمارات.

وحلت السعودية في المركز الثاني عربيا فيما تصدرها عالميا الولايات المتحدة الأمريكية، وفق الدراسة التي أعدها مركز "بي أي في" بالتعاون مع كلية الأعمال في جامعة بنسلفانيا.

جاء ذلك بناءً على استطلاع عالمي استخدم مجموعة من المؤشرات منها "وجود نظام تعليم عام متطور جيدًا، وما إذا كان الناس سيفكرون في الالتحاق بالجامعة هناك وما إذا كانت تلك الدولة توفر تعليمًا عالي الجودة".

واحتلت دول أمريكا وبريطانيا وألمانيا وكندا فرنسا الخمسة الأولى عالميا وفق الاستطلاع.