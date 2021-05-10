إصابات في مواجهات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية بـ"الأقصى"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجددت، الإثنين، الاشتباكات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في مدينة القدس الشرقية.

وتفجرت مواجهات عنيفة بين المصلين والشرطة الإسرائيلية في ساحات المسجد الأقصى.

وأطلقت الشرطة الإسرائيلية قنابل الصوت والمسيلة للدموع باتجاه ساحات المسجد ما أدى لسقوط عدد غير محدد من الإصابات في صفوف الفلسطينيين.

ورد الشبان الفلسطينيون على إطلاق النار برشق قوات الشرطة الإسرائيلية بالحجارة.

والمواجهات هي الأعنف التي يشهدها المسجد الأقصى منذ فترة طويلة.

وقال مسؤول بأوقاف القدس لـ"الخليج 365" إن عددا من الإصابات (لم يحددها) في اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى.

وأضاف فراس الدبس، المسؤول الإعلامي في أوقاف القدس، أن "هناك عشرات الإصابات نتيجة اقتحام الشرطة للمسجد الأقصى".

ولجا المئات من المصلين إلى المصلى القبلي المسقوف هربا من قنابل الصوت والرصاص المطاطي.