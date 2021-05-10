"سوسيو باي" تطلق تطبيق "امسح وادفع" في الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت «سوسيو باي»، المدعومة من قبل نقودي، عن إطلاق التطبيق الوحيد للدفع عبر الهاتف المحمول «امسح وادفع» في دولة الإمارات، والذي يمكّن المستخدمين من التبرع بنسبة من كل معاملة لصالح جمعية خيرية من اختيارهم. الاختيار دون تكبد أي تكلفة إضافية.



يمكن تنزيل سوسيو باي مجانًا من متجر بلاي وآب ستور. وسيقوم بإنشاء محفظة نقودي تلقائيًا، ما يسمح للمستخدمين بربط أي طريقة دفع (بطاقة أو محفظة) للمدفوعات غير النقدية وغير التلامسية في منافذ البيع بالتجزئة، بما في ذلك المطاعم ومحال السوبر ماركت والصيدليات والعيادات.

يقدم سوسيو باي عروض كاش باك والتي يمكن استكشافها على التطبيق.

يفخر سوسيو باي لتعاونه مع مؤسسة دبي العطاء، وهي جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حيث تعمل المنظمة الخيرية العالمية التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها على إتاحة الفرصة للأطفال والشباب في البلدان النامية للحصول على التعليم السليم من خلال برامجها المختلفة. نجحت مؤسسة دبي العطاء منذ إنشائها في عام 2007، في إطلاق برامج تعليمية ساعدت ما يزيد على 20 مليون مستفيد في 60 بلدًا ناميًا.

يسر سوسيو باي أيضًا أن يتعاون مع مؤسسة الجليلة، وهي مؤسسة عالمية غير ربحية للرعاية الصحية تكرس جهودها للارتقاء بحياة الأفراد.

يرحب سوسيو باي أيضًا بالمؤسسات الخيرية المسجلة من جميع أنحاء الإمارات لتكون جزءًا من التطبيق، حيث يسهل التطبيق على العملاء اختيار مساهماتهم الخيرية لصالح أي جمعية خيرية. إن محفظة شركة نقودي، شريك الدفع الخاص بسوسيو باي، والتي تسمح بإجراء معاملات آمنة للغاية تُمثل شريكًا استراتيجيًا لحكومة دبي وحكومة دبي الذكية.

وفقًا لتصريحات شرافان شاريا، المؤسس والرئيس التنفيذي، لـ «سوسيو لادر» «نحن متحمسون حقًا لإطلاق سشيو باي. يلعب سوسيو باي دورًا فعالًا في تعميق روح العطاء الخيري كعادة يومية، من خلال المدفوعات اليومية، حيث يعتمد سوسيو باي تقنية الدفع لمساعدة الشركات المحلية على تقديم قيمة خيرية للمجتمع من خلال معاملاتهم. وسيكون لكل معاملة يقوم بها العميل الآن تأثير اجتماعي مستدام، وذلك بفضل شركائنا الكرماء للبيع بالتجزئة. ونشكر شركة نقودي على الشراكة معنا لتوفير مدفوعات آمنة ومحفظة آمنة لسوسيو باي. كما أننا ممتنون أيضًا لرؤية‎دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري المستقبلية، لتوفير الرخصة للسماح بإدراج الجمعيات الخيرية في التطبيق.

وأضاف: نحن سعداء لعقد شراكة مع سوسيو باي، حيث ستجلب هذه الشراكة حقبة جديدة من الابتكار الاجتماعي الرقمي في دولة الإمارات.

ذكر ثاني الزافين، المدير العام وعضو مجلس إدارة شركة «إماراتك»، «بينما نضمن أن تظل جميع المعاملات التي تتم من خلال سوسيو باي سهلة وآمنة، فإننا نسخر التكنولوجيا الرقمية لجلب الابتكار للشركات والمنفعة العامة». تم إطلاق محفظة نقودي الرقمية في سياق الجهود المستمرة لحكومة دبي لتسهيل الدفع الرقمي للمعاملات الحكومية. وأضاف قائلًا: لدينا عدد من البنوك والمؤسسات المالية الوطنية المدرجة التي تسمح للعملاء بإضافة رصيد من حساباتهم المصرفية واستخدام محفظتهم الرقمية من خلال سوسيو باي، مشيراً إلى أن الشركة ستتوسع في الإمارات إلى 5000 منفذ تجزئة قبل نهاية العام.

قال الدكتور طارق القرق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي العطاء وعضو مجلس إدارتها: «تتمتع التكنولوجيا بالقدرة على تغيير حياة الفرد عندما يتم إنشاؤها واستخدامها بغرض تحقيق نتائج ذات مغزى. تقدم خدمة سوسيو باي حلاً فريدًا ومبتكرًا للمجتمع الإماراتي للمساهمة الخيرية خلال شهر رمضان المبارك براحة تامة، حيث سيتم استخدام جميع المساهمات المقدمة إلى مؤسسة دبي العطاء لإتاحة الفرص للأطفال والشباب للحصول على التعلم السليم الذي لا يمكنهم تحمل تكاليفه بسبب الوباء والتحديات الأخرى التي تواجه بلدانهم ومجتمعاتهم. نحن بدورنا نعمل على تشجيع الجميع على الانضمام إلينا وتضافر جهودنا لضمان إتاحة الفرصة لكل طفل يعيش على هذا الكوكب للحصول على التعليم السليم بغض النظر عن ظروفه».

لدى سوسيو باي محفظة التجار المتاحين على التطبيق بدءًا من المطاعم ومحال السوبر ماركت والصيدليات ومنافذ البيع بالتجزئة والفنادق والمنتجعات ومراكز الصيانة والعاملين على تقديم الخدمات الأخرى.