11 قتيلاً وعشرات الإصابات في تفجير بأفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قُتل 11 شخصا وأصيب 28 آخرون، الإثنين، في تفجير استهدف حافلة جنوب شرق أفغانستان.



ونقلت وسائل إعلام محلية عن المتحدث باسم الوزارة، طارق عريان، أن التفجير الذي أسفر عن 28 جريحاً ونحو 11 قتيلا، وقع ليل الأحد الإثنين في ولاية زابل جنوب شرق البلاد.

وتشهد البلاد زيادة حادة في أعمال العنف منذ أسابيع عقب إعلان الولايات المتحدة سحب قواتها من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر/ أيلول.

ويأتي الحادث بعد ساعات من إعلان حركة طالبان وقفاً لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر.