كاتب تركي يصف قرارات حكومة أردوغان بالعبثية وغير المنطقية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قال الكاتب التركي فكرت بيلا في مقال منشور له في موقع تي 24 التركي إنّه يبدو الآن أن الإدارة فقدت قدرتها على الإدارة.



وأضاف بأن هناك تأرجح كامل في السلطة. أحد الأمثلة الأخيرة هو الحظر المفروض على الأسواق خلال فترة الإغلاق. كيف يمكنك التوفيق بين هذا القرار والعقل والقانون؟

وشدّد على أنّ الحكومة لم تتمكن من العثور على مبرر دستوري أو قانوني للحظر. لم تستطع أن تأتي بأي سبب مناسب للعقل أو القانون أو المنطق هذه المرة، بدأت في اتخاذ قرارات من لجان الصرف الصحي في المحافظات. أدلى المحافظون ببيان كما لو أن هذه المجالس قد اتخذت قرارًا بالإجماع. ومع ذلك، كان من المفهوم أن القرارات لم تتخذ بالإجماع في العديد من المقاطعات، وفي معظمها، لم يكن لدى رؤساء بلديات حزب الشعب الجمهوري توقيعهم، وبهذه الطريقة لم يكن من الممكن أن ينسب قرار المنع إلى مبرر قانوني.

ونوّه الكاتب بيلا إلى أنّه بينما تتواصل ردود الفعل على الحظر، فقد حان الآن حظر مبيعات جديدة لا علاقة له بالفيروس والوباء. هذه المحظورات لا علاقة لها بالعقل أو القانون. على سبيل المثال، يحظر بيع القرطاسية. لا يمكنك الذهاب وشراء قلم أو ورقة.

وتساءل مستنكراً: ما علاقة القلم بفيروس كورونا؟ أو مقصات الحديقة؟ هل ينخفض عدد الحالات عند حظر بيع مقص الحديقة؟ أم سيزداد عدد الحالات إذا بيعت مقصات الحدائق؟ كما يحظر بيع الأجهزة الإلكترونية؟ هل له علاقة بالوباء؟ لا.

كما أضاف كذلك: على سبيل المثال، إذا حاولت شراء أظافر لتعليق طاولة، فلا يمكنك ذلك. ممنوع. لماذا هو ممنوع؟ لا يوجد سبب منطقي ومشروع. إنه حظر تعسفي، مثل أي حظر آخر كما يحظر شراء السجاد والبسط والستائر والتول.

وعاد للسؤال باستنكار: ما رأي الحكومة أثناء اتخاذ قرار الحظر هذا؟ هل كان يظن أن التحريم بين العديد من المحظورات يتداخل أيضًا بين؟