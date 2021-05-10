شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قيمة رسوم التنازل عن المحال العامة وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجازت المادة رقم 19 من قانون إدارة المحال العامة الصادر برقم 154 لسنة 2019، التنازل عن ترخيص المحال العامة لمن تتوافر فيه الاشتراطات العام والخاصة وذلك من خلال طلب يقدم خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل موقعا عليه من الطرفين وفيما يتعلق برسم التنازل فهو لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وفقا للقانون.

وجاء نص المادة رقم 19 من قانون إدارة المحال العامة كما يلى:

يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التى يتطلبها القانون فى المتنازل له وذلك بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصدقا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق، على أن يبت المركز فى هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.

ويتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.