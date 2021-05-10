عجز الحساب الجاري في تركيا يصل إلى 34 مليار دولار مع نهاية العام

بينما قد يصل عجز رصيد الحساب الجاري 34 مليار دولار نهاية العام الحالي في دلالة على تهاوي الاقتصاد التركي، من المتوقع أن يسجل ميزان الحساب لشهر مارس الماضي عجزا قدره 6ر3 مليار دولار، وفقا لمسح أجرته وكالة الأناضول التركية.

وبحسب الأناضول، تراوحت تقديرات مجموعة تضم 13 من خبراء الاقتصاد لشهر مارس بين 2ر3 مليار دولار و 9ر3 مليار دولار.

وأشارت الأناضول إلى أن الحساب الجاري سجل في شهر فبراير الماضي عجزا قدره 6ر2 مليار دولار. وكان ذلك هو الشهر السادس عشر على التوالي الذي يشهد عجزا في الحساب الجاري.

بالإضافة إلى التوقعات الشهرية، أظهر الاستطلاع أن من المتوقع ان يسجل رصيد الحساب الجاري لنهاية عام 2021 عجزا قدره 1ر27 مليار دولار، مع تقديرات بان العجز قد يتراوح بين 22 مليار دولار و 34 مليار دولار.

ويعكس العجز أن الحكومة التركية واقتصادها مدين صافٍ لباقي دول العالم.

ويقول المستثمرون إن اتساع عجز الحساب الجاري في تركيا يرمز إلى الاختلالات المتزايدة في الاقتصاد، والتي تفاقمت بسبب تفاقم الاقتراض المدعوم من الحكومة من قبل الشركات والمستهلكين.