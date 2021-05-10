حزب الشعب الجمهوري يؤكد عجز حزب أردوغان عن حكم تركيا

قال المتحدث باسم حزب «الشعب الجمهوري» التركي المعارض، فايق أوزتراك، إنه يجب إجراء انتخابات مبكرة خلال وقت قصير جدًا، في ظل وجود تلك الحكومة التي فقدت قدرتها على حكم البلاد.

ونقلت جريدة «جمهورييت» التركية، عن أوزتراك قوله في مقابلة مع قناة «Fox TV» التركية، إن الحكومة لم تعد قادرة على الحكم، وإن الانتخابات المبكرة ستجرى بشكل إلزامي.

وأضاف أوزتراك: «أن حكومة أردوغان سوف تدعو بنفسها لإجراء انتخابات مبكرة، وذلك وفقًا للتعديل الدستوري الذي اقترحته مؤخرًا، وسيرون أنهم لا يستطيعون الحكم، وبمجرد أن يروا ذلك سيندفعون إلى إجراء الانتخابات», وأردف: «أتمنى ألا يطول الأمر وإلا فإن العبء سيزداد كل يوم على كاهل الأمة».

وأكد أوزتراك أن حزب الشعب الجمهوري على استعداد لخوض الانتخابات المبكرة، قائلًا «نحن على استعداد لإعادة هذا البلد إلى المستوى وإعادة هذا البلد إلى الازدهار مرة أخرى بعد الانتخابات»