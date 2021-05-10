شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 2 أفضل عمل فنى جسد بطولات رجال الظل بمواجهة الإرهاب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مسلسل الاختيار2 أفضل عمل تليفزيونى على الإطلاق جسد بطولات الشرطة فى مواجهة الإرهاب، بخاصة رجال الظل أو ما يُعرفون بضباط الأمن الوطنى، الذين نجحوا فى الحصول على المعلومات التى كان من شأنها تفكيك خلايا الإرهاب والتطرف التى ضربت مصر بعد إسقاط حكم المرشد الإخوانى إزاء ثورة 30 يونيو، وفقا لما ذكره منير أديب، الخبير فى شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي.

وأضاف، أن أجهزة الأمن والمعلومات نجحت فى كشف خلايا التطرف والإرهاب ومواجهتها أيضًا، فحجم ما قدمه ضباط هذا القطاع كبير خلال السنوات السبع الماضية وما قبلهم، فقد قدم خيرة أبناءه فداءً للوطن، ومازال يقدم من تضحيات لا يعلم الكثير عنها شيئًا ولا يتم الكشف عنها، والأهم أنهم يقدمون أرواحهم رخيصة من أجل أن نعيش فى وطن خال من الإرهاب والإرهابيين.

وأشار إلى أن عظمة قطاع الأمن الوطنى فى رجاله، وقوة رجاله من الانتماء إلى هذا القطاع الذى لم يبخل فى مواجهة التحديات التى تواجه مصر عبر كل العصور، لافتًا، إلى أن مسلسل الاختيار بجزئيه سلط الضوء على مساحة واحدة من تضحيات القوات المسلحة و"رجال الظل" بينما النجاحات التى قدمها والتضحيات كثيرة ولو تم التفكير فى خروجها لتم ذلك فى أجزاء مسلسله، ولن تسعها إلا مئات الأعمال الدرامية.

وفى تعليقه على الحلقة الخامسة والعشرين، والتى جسدت تضحيات ضباط الأمن الوطنى فى مأمورية الواحات، قال، : أن هذه الحلقة ككل حلقات المسلسل اقتربت من الواقع وشعر المشاهد بصدق المشاهد وواقعيتها، ونجح صناع العمل فى أن يقربوا هذه الحقيقة للمشاهد سواء فى عنف المتطرفين وانتهازيتهم أو فى تضحيات الشرطة وبسالتهم وقدرتهم على مواجهة هذا الإرهاب.

وأكد، أن المسلسل لم يذكر بطولات لضباط مازالوا أحياء وتحفظ على ذكر أسمائهم وآثر أن يذكر الشهداء بأسمائهم، وهو دليل على شفافية وصدق هؤلاء فى خدمة الوطن بلا أى ثمن، وما حدث بالنسبة لهؤلاء الأبطال حدث مع أحداث وقف عندها المسلسل لأنها مرتبطة بمعلومات مازال يحتفظ بها الضباط وتساعدهم فى القبض على بقايا هؤلاء المتطرفين.

ونوه الخبير فى شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولى، إلى ضرورة استكمال هذا العمل بأعمال أخرى توضح الطريقة التى يبذلها ضباط الأمن الوطنى فى التعامل مع حوادث إرهابية كثيرة ربما لم تتاح الفرصة لتناولها فى هذا المسلسل، وأن يشمل الجزء الثالث مشاهد عن تصورات هؤلاء المتطرفين "الشاذة" حتى يزداد وعى النّاس وتسهل مواجهة هذه التنظيمات، كما نجح رجال الظل فى مواجهتهم.

وأنهى أديب حديثه قائلًا، إن الاختيار2 من أفضل الأعمال التى واجهت الإرهاب والتطرف فى المنطقة العربية، وتأثيره فى وجدان المشاهد أكبر مما تصوره المتطرفين، الذين يتابعون حلقات المسلسل يوميًا، ويرون صعوبة تنفيذ مهمتهم التخريبية بعد إذاعة هذه الحلقات على عقل وقلب المشاهد المصرى والعربي".