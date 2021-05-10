شكرا لقرائتكم خبر عن 463 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل 463 إصابة جديدة بكوفيد19- خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 127 ألفا و 772 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد شهدت حالة وفاة واحدة إضافية بالمرض، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1875، بينما تعافي من المرض 8053 شخصا خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 117 الفا و 844 حالة.

وبلغ إجمالي من تلقوا التطعيم منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 شباط/فبراير الماضي إلى 3 ملايين و 674 ألفا و729 شخصا، وهو ما يمثل 2ر7 % من تعداد سكان البلاد.