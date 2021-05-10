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حريق ضخم بأحد الفنادق شمالي مصر

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشب حريق ضخم، فجر الإثنين، بأحد الفنادق بمدينة طنطا (دلتا النيل/شمال مصر) ما أسفر عن خسائر مادية دون إصابات بشرية.

وتمكنت قوات الحماية المدينة بمحافظة الغربية (ِشمال) من السيطرة على الحريق الذي وقع بأعلى أحد الفنادق، وفق "بوابة الأهرام" الإخبارية المصرية (رسمية).

وأوضحت أنه تبين من الفحص نشوب حريق بأعلى سطح الطابق التاسع بفندق "بانوراما"، وتمت السيطرة على الحريق، وإخماد النيران بواسطة 8 سيارات إطفاء دون حدوث إصابات.

ورجحت المعاينة الأولية أن سبب الحريق "ماس كهربائي"، وجار ندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة المك، والتأكد من أسبابه وتحديد القيمة النهائية للخسائر والتلفيات.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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