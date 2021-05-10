اشتباكات بـ"الشيخ جراح" وترقب لاقتحامات "يوم القدس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشهد مدينة القدس الشرقية حالة من التوتر، الإثنين، جراء اشتباكات في حي الشيخ جراح وكذلك إعلان مستوطنين عزمهم اقتحام المسجد الأقصى.

وأدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الفجر بالمسجد الأقصى قبل تنظيم وقفة ضخمة في باحات المسجد؛ رفضا لنية مستوطنين اقتحام المسجد فيما يسمى بـ"يوم القدس" العبري.



وتزامنت الوقفة الحاشدة مع دعوات وجهتها جماعات استيطانية لاقتحام المسجد حيث من المقرر أن ينظم مستوطنون مسيرات في البلدة القديمة بمدينة القدس.

ومطلع شهر رمضان، أعلنت جماعات استيطانية عن تنفيذ "اقتحام كبير" للمسجد الأقصى يوم 28 رمضان بمناسبة "يوم القدس" العبري وهو اليوم الذي احتلت فيه إسرائيل القدس الشرقية عام 1967.

وتسود تقديرات بإمكانية تفجر الأوضاع في حال السماح للمستوطنين باقتحام المسجد.



ومنذ بداية شهر رمضان، تشهد القدس الشرقية والعديد من مناطق الضفة الغربية مواجهات بين الجيش الإسرائيلي والمواطنين الفلسطينيين، واعتداءات متكررة من المستوطنين في المدينة المقدسة.

واشتدت المواجهات السبت الماضي بعد نشوب اشتباكات بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية خارج البلدة القديمة بالقدس، حيث صلى عشرات الآلاف من المسلمين في المسجد الأقصى صلاة القيام.



وفي حي الشيخ جراح، اندلعت مواجهات فجر اليوم بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية.

وكان عشرات المستوطنين حاولوا اقتحام الحي قبل تجمع الشبان وصد الاقتحام إلا أن الشرطة الإسرائيلية اشتبكت مع الشبان وأطلقت الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية.

وفي وقت سابق، قال طاقم الدفاع عن أهالي الشيخ جراح بالقدس الشرقية إنه تم إرجاء قرار إخلال منازل العائلات الفلسطينية بالحي بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتأجيل جلستها.

وأرجأت المحكمة العليا بإسرائيل جلسة كان من المقرر أن تعقدها، الإثنين، للنظر في التماس عائلات فلسطينية ضد قرارات إخلائها من حي الشيخ جراح، بعد طلب من المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت.

وكانت 28 عائلة أقامت منازل لها في الشيخ جراح في العام 1956 بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية ووكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين (الأونروا).

ولكن المستوطنين يقولون إن "الأرض التي تمت إقامة المنازل عليها كانت مملوكة ليهود قبل عشرات السنين ويطالبون بإخلاء الفلسطينيين من هذه المنازل".

وحذر فلسطينيون من أن قرار طرد العائلات من منازلها سيكون مقدمة لإجلاء المزيد من العائلات في المستقبل.