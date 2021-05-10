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الحوثي يضرب حي سكني في مأرب بصاروخ باليستي.. وإصابة مدنيين

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الحوثي يضرب حي سكني في مأرب بصاروخ باليستي.. وإصابة مدنيين

الإثنين 10 مايو 2021

أطلقت ميليشيات الحوثي الإرهابية صاروخياً باليستياً على حي سكني أصابت فيه 7 مدنيين وسط المدينة فجر الاثنين.

 

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن مصدر محلي، قوله، إن الميليشيات قصفت عند منتصف الليل حيا سكنيا وسط مدينة مأرب بصاروخ باليستي، أسفر عنه سقوط 7 مصابين من المدنيين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 

وأوضح أن الصاروخ هو الخامس الذي تقصف به الميليشيات مدينة مأرب، وتستهدف به المدنيين في المدينة خلال أسبوع، مؤكدا استمرار الميليشيات في ارتكاب جرائمها المروعة بحق المدنيين في مدينة مأرب بقصفها المكثف للأحياء السكنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

 

وقالت مصادر: "أعلن مستشفى مأرب العام، حالة الطوارئ، ورفع من جاهزيته، وذلك لاستيعاب أعداد المصابين الذين يتم نقلهم إليه".

 

ويعد الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون، اليوم، الخامس من نوعه في غضون أسبوع، وهي صواريخ تستهدف الميليشيات المتمردة من خلالها المدنيين والأحياء السكنية في مدينة مأرب.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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