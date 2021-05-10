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الإقليم الكشفي العربي يختتم برنامجه الرمضاني ” سهرة سحور”

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محمد الشيخ 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق_ مبارك الدوسري

اختتمت المنظمة الكشفية العربية – الإقليم الكشفي العربي – اليوم  البرنامج الرمضاني ” سهرة سحور” الذي نظمته افتراضيا في موضوع “أداء الأناشيد الكشفية الفردية والجماعية” ، حيث شارك في الليلة الختامية 84 قائداً كشفياً وقائدة يمثلون 14 جمعية كشفية وهيئة وإتحاد كشفي من أعضاء المنظمة . 

وتضمنت السهرة هذه الليلة تقديم 12 نشيد فردي ، و9 أناشيد جماعية ، وتزويد المشاركين بموضوعات شملت الطريقة الصحيحة للأناشيد ، وكيفية يمكن أدائه بشكل أفضل ، وكيفية تعلم الأناشيد للمبتدئين، وكيف يمكن صقل الموهبة في ذلك المجال ، كما تم تزويد المشاركين بنشرة تتضمن التعريف بالأناشيد الفردية والجماعية، والفرق بينهما، وتقنيات الأداء، والأهداف ، والعناصر، وأهمية الأناشيد في الكشفية. 

وأوصى القائمين والمشاركين بالسهرة في ختامها بالعديد من التوصيات ومن أهمها تنظيم لقاءات عربية في المجال سنويا – حضوريا – او افتراضيا حسب الظروف ، وإصدار ادلة للأناشيد لجميع المراحل الكشفية،وعمل مسابقة للصيحات الكشفية ، والدعوة إلى تبنى الإقليم الكشفي العربي إنتاج اسطوانات مدمجة من أداء قادة وقائدات المراحل الموهوبين ، وتنظيم ورش متخصصة لضمان الارتقاء بهذا الجانب، وعمل مهرجان عربي للأنشودة الكشفية ، والاستعانة بذوي الخيرة من داخل وخارج الكشفية، والتوصية بتكوين فرقة موسيقية بكل جمعية كشفية عربية. 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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