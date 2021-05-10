شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا أمام اختبار اقتصادي صعب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية من أن فشل إيطاليا اقتصاديًا معناه فشل لأوروبا، مشيرة إلى أن حكومتها مضطرة للمضي قدمًا في خطة إنفاق ضخمة بجانب الإصلاح.

وبحسب مقال «راشيل ساندرسون»، وافق البرلمان الإيطالي على خطة رئيس الوزراء ماريو دراغي للإنفاق التي تبلغ 261 مليار يورو لإحياء ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من أنقاض الوباء.

وتابعت الكاتبة تقول: الآن يأتي الجزء الصعب، وهو تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الصعبة التي تحتاجها إيطاليا لدفع النمو وإعادة التوازن في الحسابات العامة، وإقناع الإيطاليين بأن هذا هو الطريق الصحيح.

وأشارت إلى أن عدم القيام بذلك من شأنه أن يدفع إيطاليا إلى التراجع وإفساد خطط الاتحاد الأوروبي لمزيد من التكامل المالي.

وأضافت: أثار دراغي أشباح رجال الدولة في إعادة إعمار إيطاليا بعد الحرب عندما طرح خطته الإصلاحية والإنفاق المكوّنة من 273 صفحة أمام البرلمان هذا الأسبوع.

ونوّهت إلى أن المقارنة مع الاقتصاد الإيطالي المدمّر بعد الحرب العالمية الثانية ليست صعبة.

وتابعت: انكمش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 8.9% العام الماضي، مقارنة مع انخفاض بنسبة 6.2% في الاتحاد الأوروبي في المتوسط. ولقي أكثر من 120 ألف إيطالي مصرعهم بسبب كورونا، وهي أكبر خسارة في الأرواح في الكتلة بسبب الفيروس.

وأشارت إلى أن الفيروس ضرب إيطاليا، بينما لم تكن قد تعافت من الأزمة المالية التي ضربتها، حيث كانت الدولة الأوروبية الوحيدة التي فشلت في القيام بذلك.

وأضافت: من عام 1999 إلى عام 2019، توسّع الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا بنسبة 7.9% مقارنة بنمو يتراوح بين 30% و45% لألمانيا وفرنسا وإسبانيا. وتقلصت إنتاجيتها الاقتصادية بنسبة 6.2% بين عامي 2001 و2019، بينما نمت في أماكن أخرى في أوروبا.

وشددت الكاتبة على أن دراغي مُحقّ في إعطاء صدمة كهربائية لاقتصاد شبه متعثر مع فورة الإنفاق الهائلة.

وأردفت تقول: روما هي المستفيد الأكبر من صندوق الاتحاد الأوروبي للتعافي من الأوبئة والبالغ 750 مليار يورو، ومبلغ 261 مليار يورو الذي يملكه تحت تصرّفه غير مسبوق. ومع ذلك، فإن المهمة هائلة ومعقدة ومحفوفة بالمخاطر.

ولفتت إلى أن ركائز خطة دراغي هي الاستثمار العام والحوافز لجعل القطاع الخاص يستثمر أكثر أيضًا، مضيفة: لكن الإنفاق هو أسهل رافعة يستخدمها دراغي.

ومضت تقول: تتمثل مهمته الأكبر في الخطة المتوسطة والطويلة الأجل لإعادة تأسيس الاقتصاد الإيطالي بطريقة تدعم النمو.

ونوّهت إلى أن ذلك يتطلب إصلاحًا هيكليًا مؤلمًا للعدالة والإدارة العامة والمنافسة والروتين الذي كانت إيطاليا تتهرب منه منذ عقود. وتابعت: سيكون تحقيق ذلك أصعب بكثير من مهام الاستثمار، حيث ستواجه الإصلاحات المصالح الراسخة والاختلالات الوظيفية مثل التهرب الضريبي الذي يُشل الاقتصاد الإيطالي.

ولفتت إلى وجود علامات على السخط السياسي، حيث سخر المشرعون من دراغي هذا الأسبوع في مجلس الشيوخ عندما أخطأ لفترة وجيزة في قراءة ملاحظاته.

وأضافت: لكن لا توجد خطة بديلة لإيطاليا، ولا توجد خطة لأوروبا. إذا فشلت هذه الخطة في إيطاليا، فإن السياسة المالية الأوروبية ستفشل أيضًا.

وتابعت: من شأن ذلك أن يوفر مادة يحتاجها الناشطون المتشائمون في أوروبا لمتابعة قضية في المحكمة الدستورية الألمانية لإعلان عدم قانونية صندوق الاتحاد الأوروبي للتعافي من الأوبئة.

وأردفت: لسوء الحظ، إيطاليا على طريق ضيق بشكل استثنائي لإعادة الابتكار الاقتصادي ووقت دراغي محدود. لا يمكن فصل الإنفاق عن الإصلاح.