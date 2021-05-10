الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع متفرقة في غزة ردًا على إطلاق بالونات حارقة وقذائف صاروخية من داخل القطاع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قصف الجيش الإسرائيلي، فجر الإثنين، عددًا من الأهداف لحركة "حماس" في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في تغريدة على "تويتر"، تابعتها الخليج 365: "ردًا على البالونات الحارقة و4 صواريخ أطلقت من غزة على إسرائيل أمس، قصفت دبابات الجيش الإسرائيلي أهدافًا تابعة لحماس في غزة".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة تجاه إسرائيل، دون وقوع إصابات.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي:، إنه "تم رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة باتجاهنا، وسقطتا داخل القطاع".

وأضاف أدرعي، في بيان، أنه "أطلقت من قطاع غزة قذيفتان صاروخيتيان نحو إسرائيل حيث اعترضتهما القبة الحديدية".

كما دوت صافرات الإنذار في مدينة أشكلون ومنطقة غلاف غزة، فيما قال أدرعي إنه "تم تفعيل الإنذار في منطقة مفتوحة فقط".

وتشهد المنطقة الحدودية في قطاع غزة حالة من التوتر والتصعيد ضمن سلسلة فعاليات تضامنية مع أهالي القدس.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق بحر قطاع غزة أمام الصيادين بدءا من الأحد وحتى إشعار آخر.

وفجر الأحد، أغارت طائرة عسكرية إسرائيلية، على موقع لحركة "حماس" ردا على إطلاق قذيفة من قطاع غزة في وقت سابق.



وتزامن إطلاق القذيفة مع تجدد المواجهات خلال ساعات ليل السبت/ الأحد في أنحاء متفرقة بمدينة القدس الشرقية بين الشبان الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية.