شكرا لقرائتكم خبر عن قطر ترفع قيود كورونا تدريجياً بدءاً من 28 مايو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

نقلت وكالة الأنباء القطرية عن بيان لوزارة الصحة القول، إن قطر قررت الأحد، رفع القيود المتصلة بفيروس كورونا تدريجياً على أربع مراحل على أن تبدأ المرحلة الأولى في 28 مايو/ أيار والمرحلة الرابعة في 30 يوليو/ تموز.

وستكون مدة كل مرحلة ثلاثة أسابيع على الأقل، مع تقييم مستمر للمؤشرات على مستوى البلاد، لتقرير الانتقال من مرحلة إلى أخرى.وستسمح المرحلة الأولى بتجمع خمسة أشخاص كحد أقصى حاصلين على التطعيم في مكان مغلق، مع إعادة فتح المساجد لصلوات الجماعة اليومية مع بعض القيود.