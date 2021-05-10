شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يُخمد حريقاً في بئر نفطية ثانية قرب كركوك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: (رويترز)

قالت وزارة النفط العراقية، الأحد، إن العراق أخمد حريقاً في بئر ثانية من حقل نفطي مكون من بئرين اندلعت فيه النيران باستخدام شحنة متفجرات، الأربعاء.

وهاجم مسلحون يستخدمون القنابل، البئرين في حقل نفطي قرب مدينة كركوك شمالي العراق، مما أدى إلى مقتل شرطي واحد على الأقل واندلاع الحريق. وكانت وزارة النفط قد أعلنت في وقت سابق من مايو/أيار، أنها أخمدت الحريق الذي اندلع في البئر الأولى.