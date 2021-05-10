شكرا لقرائتكم خبر عن علي النعيمي يبحث مع أمين الاتحاد البرلماني الدولي سبل التعاون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث الدكتور علي راشد النعيمي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية، في الاتحاد البرلماني الدولي، خلال لقائه الأحد، مارتن شونغونغ، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، تطوير علاقات التعاون البرلمانية بين الجانبين.

حضر اللقاء أعضاء المجموعة: سارة فلكناز، ومروان المهيري، وميرة السويدي، والدكتور عمر النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني، وعــفراء البسـطي، الأمينة العامة المساعدة للاتصـال الـــبرلماني.

ورحب الدكتور علي النعيمي، بالأمين العام، وأكد أهمية هذه الزيارة وتوقيتها التي تتزامن مع انعقاد اجتماعات لجان الاتحاد عن بُعد، بسبب جائحة «كورونا».

وأكد الجانبان خلال اللقاء، أهمية الاستفادة من تجربة التعامل مع تداعيات جائحة «كورونا» على مختلف الصعد، وضرورة تبادل الخبرات بين الدول للحدّ من انتشار آثارها.

كما عرض النعيمي، جهود دولة الإمارات في مساعدة الكثير من دول العالم، ودعمها لمواجهة الجائحة والحد من انتشار الوباء، حيث بذلت الدولة جهوداً كبيرة في توفير لقاح «كوفيد-19» لبعض الدول التي لم تستطع الحصول عليه، مؤكداً أن دولة الإمارات تعد مركزاً لجميع الديانات ومبادرات التسامح والسلام.

فيما أكد شونغونغ، العلاقة المتميزة التي تربط المجلس الوطني والاتحاد البرلماني الدولي، مثمناً دعم المجلس للبرامج والمبادرات التي يعمل عليها الاتحاد، منوها بتجربة دولة الإمارات وخبرتها الكبيرة في التسامح والحوار والسلام، وأن هذا التجربة الناجحة يمكن الاستفادة منها ومشاركتها دول العالم في المؤتمرات الدولية. (وام)