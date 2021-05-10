شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يواجه خطر عدم إنهاء الموسم في المربع الذهبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تورينو (إيطاليا) - (رويترز)

بدأ يوفنتوس الموسم، وهو يتطلع لإحراز لقبه العاشر على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، لكن بدلاً من ذلك وجد نفسه في خطر عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد أن تركته الخسارة 3-صفر بملعبه أمام ميلان منافسه في سباق المربع الذهبي في المركز الخامس قبل ثلاث مباريات على النهاية الأحد.

وسجل الأهداف إبراهيم دياز وأنتي ريبيتش وفيكايو توموري، ليقفز ميلان إلى المركز الثالث برصيد 72 نقطة من 35 مباراة، ويظل يوفنتوس متأخراً بنقطة واحدة عن نابولي صاحب المركز الرابع، وبحاجة إلى أن يهدر الفريقان نقاطاً في صراعهما على إنهاء الموسم في المربع الذهبي.

وسجل دياز الهدف الأول بتسديدة رائعة قبل الاستراحة مباشرة، ليمنح ميلان التقدم، وأتيحت للفريق الزائر فرصة مضاعفة النتيجة في الدقيقة 56،لكن فرانك كيسي سدد كرة ضعيفة من ركلة جزاء تصدى لها الحارس فويتشيخ شتينسني.

لكن ركلة الجزاء الضائعة لم تكلف ميلان الكثير، وهز البديل ريبيتش الشباك قبل 12 دقيقة على النهاية قبل أن يسجل المدافع توموري، المعار من تشيلسي، الهدف الثالث برأسه، ليحسم انتصار ميلان بعد أربع دقائق لاحقة.