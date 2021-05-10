شكرا لقرائتكم خبر عن لطمة قوية لآمال باريس سان جيرمان في سباق اللقب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس (رويترز)

تلقت آمال باريس سان جيرمان في إحراز لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم لطمة قوية الأحد، عندما تعادل حامل اللقب 1-1 مع مضيفه ستاد رين ليتأخر بثلاث نقاط عن ليل المتصدر قبل مباراتين على نهاية الموسم.

وافتتح نيمار التسجيل من ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول، لكن سيرهو جيراسي عادل النتيجة في الدقيقة 70،ليصبح رصيد باريس سان جيرمان، الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد بريسنل كيمبمبي، 76 نقطة.

ويحتاج ليل، الذي يملك 79 نقطة بعد فوز ساحق على جاره لانس 3-صفر يوم الجمعة، إلى أربع نقاط من آخر مباراتين أمام سانت إيتيين وأنجيه، ليضمن لقبه الأول في الدوري منذ 2011.

ويحتل موناكو المركز الثالث برصيد 74 نقطة بعد فوزه 1-صفر على مضيفه ستاد رانس خارج ملعبه الأحد، ويتقدم بنقطة واحدة على أولمبيك ليون صاحب المركز الرابع.