شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا..إصابة 19 شرطياً خلال فض حفل في ميونيخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب 19 شرطياً ألمانياً، خلال مواجهات اندلعت بعد محاولة فض حفل في حديقة بمدينة ميونيخ ، وفق ما أعلنت الشرطة الأحد.

وقال المتحدث باسم الشرطة، أن اشتباكاً حدث أثناء فض الحفل، مشيراً إلى أن شباباً ألقوا 50 زجاجة صوب الشرطة، ما أدى إلى إصابة 19 من عناصرها. وأوضح أن الشرطة استخدمت رذاذ الفلفل والهروات خلال الفض. كما ألقي القبض على ستة أشخاص، يتوقع تحرير محاضر ضدهم بتهمة إحداث أضرار، وتعكير السلم العام.

ووثقت مقاطع فيديو منتشرة للواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي الحادث. أبدى وزير داخلية ولاية بافاريا، يوأخيم هيرمان، عدم تفهمه لأعمال الشغب.

وقال:«أستطيع أن أفهم جيداً أن ينجذب الناس للخروج في حال كان الطقس جيداً، ودرجات الحرارة دافئة، لكن لا أستطيع أن أفهم سلوك بعض الأشخاص الذين لا يتمسكون بالقواعد بأي حال من الأحوال، كما حدث في الحديقة الإنجليزية أمس».