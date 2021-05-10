شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء دبي» تفوز بجائزة «الابتكار المتميز» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة «الابتكار المتميز» ضمن «جوائز التميز العالمية في الأعمال» 2021 التي تنظمها مؤسسة Awards Intelligence، ومقرها المملكة المتحدة، عن مبادرة «الحياة الذكية» التي أطلقتها الهيئة لتمكين المتعاملين من تبني نمط حياة مستدام، ومراقبة وإدارة والتحكم في استهلاكهم للكهرباء والمياه بشكل استباقي وذاتي ورقمي، وحل المشاكل والمعوقات التي تسبب زيادة الهدر والاستهلاك دون الرجوع إلى الهيئة.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: تضاف هذه الجائزة المرموقة إلى راية برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية 2020، التي نعتز بفوزنا بها مؤخراً عن مبادرة «الحياة الذكية» أيضاً. ويأتي الفوز الجديد ثمرة التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز ثقافة الترشيد والمحافظة على الموارد الطبيعية. وتتبنى الهيئة، الابتكار، وأح دث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما يسهم في خفض البصمة الكربونية، ويحقق استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه لخفض الاستهلاك بنسبة 30% بحلول عام 2030.

وأشادت لجنة تحكيم الجائزة بالشفافية التي توفرها مبادرة «الحياة الذكية» التي استفاد منها 618,913 متعاملاً منذ أطلقتها الهيئة في شهر يوليو من العام الماضي وحتى يناير 2021، وحققت وفورات وصلت إلى 179.5 مليون كيلووات ساعة من الكهرباء و 67.7 مليون جالون من المياه، بما يعادل وفورات بقيمة 52.6 مليون درهم. وارتفعت نسبة التبني الرقمي للمبادرة إلى 100%، فيما سجلت 1.24 مليون زيارة رقمية تفاعلية.