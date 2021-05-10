شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين: نشد على أيدي أهالي القدس المحتلة وندين العدوان الإسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين أن مجلس النقابة قد أصدر بيانا بخصوص العدوان الإسرائيلي على القدس والمسجد الأقصى، جاء فيه، أن النقابة الصحفيين المصرية تحيى نضال أهالي القدس العربية الأبطال، ضد عدوان دولة الاحتلال على القدس والمسجد الاقصى المحتلين، ومحاولاتها المدانة لتهجيرهم وتغيير التركيبة السكانية للمدينة ومصادرة منازل المقدسيين لصالح المستوطنين المغتصبين، يعد انتهاكاً فادحا ومرفوضا لكل مقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني، واستمرارًا عدوانيا لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين.

وأضاف ضياء رشوان فى بيان له :" إذ تشد نقابة الصحفيين على أيادي أهالي القدس المحتلة الذين رووا بدمائهم الأرض المقدسة وتصدوا دفاعا عنها بصدورهم العارية لسلاح جيش وأمن المحتل، تعلن عن تضامنها الكامل مع حقوقهم التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية، وتندد بشدة بممارسات دولة الاحتلال التي تنتهك حُرمة المسجد الأقصى المبارك وشهر رمضان المُعظّم، أو الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس المحتلة ومقدساتها وتغيّر من الوضع التاريخي والقانوني القائم". ولفت الى أن نقابة الصحفيين تدعم نضال وصمود أهل فلسطين في كل مدن الضفة الغربية وقطاع غزة وفلسطين الداخل.

وطالبت نقابة الصحفيين في بيانها، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف العدوان الغاشم على الأرض والأرواح.

وأكدت النقابة في بيانها، أنه بهذه المناسبة مجددا على كل قرارات جمعياتها العمومية السابقة الخاصة، والتزام كل أعضائها بها، بحظر كل أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال.