شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يعلن عن مشروع قانون جديد لحل مشكلة أراضى مراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن إعداد الحكومة لمشروع قانون جديد، لحل إشكاليات مراكز الشباب المقامة على أراضي مملوكة لجهات أخرى بالدولة، وكذلك حل إشكاليات القرى والمناطق المحرومة من مراكز الشباب، وذلك من خلال تخصيص أراضى الدولة غير المستغلة لإنشاء مراكز شباب بها.

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، مساء اليوم، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من النائب محمود حسين رئيس اللجنة، بشأن إنشاء هيئة الأبنية الرياضية والشبابية.

وقال الوزير، إنه اقترح فكرة مشروع القانون الجديد خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، حيث لاقت الفكرة قبول رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي طلب العمل على إعداده وتقديمه للعرض عليه.

وتابع الدكتور أشرف صبحي، أن فكرة مشروع القانون تقوم على نقل ولاية جميع الأراضى المقام عليها مراكز شباب، لتصبح الأرض ملك لمراكز الشباب وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، أيا كانت تبعية تلك الأراضى لجهات أخرى مثل هيئة الأوقاف أو الزراعة أو السكة الحديد.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، "أيضا سيسمح القانون الجديد، باستبدال الأراضى المملوكة للدولة، لإنشاء مراكز شباب عليها".