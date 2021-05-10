قانون الوظيفة العامة وحل أزمة صيادلة دفعة 2018.. ضمن أبرز أحداث برلمان الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

شهد مجلس النواب في جلسة الأحد، مناقشة العديد من مشروعات القوانين أبرزها قانون شغل الوظائف العامة، بالإضافة إلى مناقشة أزمة تكليف الصيادلة دفتي 2018 و2019.

وينشر "الخليج 365" أبرز احداث البرلمان اليوم كالتالي:

فصل الموظف المتعاطي للمخدرات فورًا.. أمين "قوى النواب" يكشف تفاصيل

"قوى عاملة النواب" تؤجل مناقشات العلاوة الدورية إلى بعد عيد الأضحى

وزير الرياضة يعلن مشروع قانون جديد يحل أزمة أراضي مراكز الشباب

"المالية" و"التخطيط" توافقان على قانون "الأبنية الرياضية".. و"الشباب": يتطلب مزيدًا من الدراسة

"العليا لحقوق الإنسان" تستعرض محاور الاستراتيجية الوطنية الجديدة في البرلمان

برلماني: وزارة الصحة وافقت على جدول زمني لإنهاء أزمة دفعة الصيادلة

"صحة النواب": إلزام الحكومة باستكمال تكليف صيدلة دفعة 2018.. وجدول

مطالب برلمانية بإعادة دمج الموظفين مدمني المخدرات في المجتمع عبر مراكز تأهيل

طارق رضوان يثمن دور اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان

وزير الشؤون النيابية: خصم نصف راتب الموظف متعاطي المخدرات قبل نتيجة التحليل

بقيمة 14 مليار جنيه.. "دينية النواب" تناقش موازنة الأوقاف والهيئات التابعة لها

تحصيل 20% من مخالفات المرور.. ننشر نص مشروع قانون لإنشاء هيئة للأبنية الرياضية

جريمة تطهير عرقي.. "النواب" يطالب الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية في القدس

"النواب" يقر شروط التعيين والتعاقد في الوظائف العامة

برلماني: 80% من موظفي الحكومة يتناولون عقاقير مخدرة.. وآخرون يتعاطون الحشيش

"النواب" يرفض إضافة تحليل الخمور إلى المخدرات بقانون شغل الوظائف العامة

وزير المجالس النيابية: من حق أي موظف طلب العلاج من الإدمان قبل تطبيق القانون

تعرف على عقوبة الامتناع عن إجراء تحليل المخدرات للموظفين

شرط جديد للتعيين والترقي.. 14 جهة يطبق عليها قانون شغل الوظائف (تعاطي

النواب يوافق على إنهاء خدمة العامل بعد ثبوت تعاطيه للمخدرات

مجلس النواب يقر شروط التعيين والتعاقد فى الوظائف العامة

تحاليل استدلالية وتأكيدية.. البرلمان يوافق على مادة التعريفات بقانون

تفويض هيئة مكتب مجلس النواب في تحديد موعد طلبي مناقشة

إنهاء خدمة المتعاطي.. البرلمان يوافق مبدئيا على قانون شغل الوظائف