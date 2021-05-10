فتوى إيراحوثية تستهدف المقدسات

كشف الحوثيون من خلال فتاوى أصدرتها ما تسمى «رابطة علماء اليمن» التابعة لهم، عن هدفهم الرئيسي، وهو تدمير مقدسات المسلمين في كل مكان.

وقال مصدر في صنعاء، إن الجميع يدركون أن هذه الفتوى هي امتداد لما يعرف بالاتفاقية الفكرية بين الحوثيين وإيران قبل بضع سنوات، والتي من أبرز أهدافها تدمير الحرمين الشريفين، وهو ما أعلن عنه الحوثيون، أخيرا، من جانبه ذكر وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الشيخ محمد عيضة شبيبة، أن هذه الفتوى لا أصل لها سوى ما تمليه حوزات قم في إيران و مرجعيتها التي تستخدم الدين لمشاريعها، فإن إيران تعتقد أن شعيرة الحج مناسبة سياسية لا فريضة دينية، ولذلك هي تطالب بتدويل الحج كل سنة، مضيفا أن المشروع الحوثي والإيراني واحد.

استهدافات متواصلة

وذكر شبيبة أن البيان يمثل اعترافا صريحا وعلنيا بالصواريخ البالستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي على مكة المكرمة، والتي اعترضتها دفاعات المملكة العربية السعودية قبل أن تحقق هدفها خلال الأعوام الماضية.. مؤكدا أن استهداف المساجد بالتفجير والقصف واتخاذها مجالس للتعاطي والرقص ليس غريبا عليهم.

وأشار وكيل وزارة الثقافة اليمني محمد المهدي قائلا: «لم أستبعد أو أستغرب إصدار مثل هذه الفتاوى من جانب مجموعة إرهابية، وهذه الرابطة امتداد لما يسمى الاتفاقية الفكرية بين الحوثيين وإيران، ولديها توجهاتها وأفكارها، والشعب اليمني يدرك ويعرف منهم العلماء، وهذه الفتوى تأتي في إطار مذهب مسيسي ما يسمى الهادوية، التي تقوم على مذهب فكري يرى أنهم الأولى بإدارة الحرمين، ولهذا يحاولون مرارا استهداف مكة المكرمة بعدة صواريخ».

العاطفة الدينية

وبين شبيبة أن إيران تستخدم النظرة السياسية للمقدسات الدينية، فهي تحاول اختلاق مزارات و حسينيات وضعت لها أحاديث دينية مكذوبة تعظم من مكانتها وزيارتها، وهذا يأتي في إطار محاولة الهيمنة السياسية باستخدام العاطفة الدينية، وهو ما قامت به جماعة الحوثي، حيث شرعت في بناء مجسمات للكعبة في صنعاء وتحشيد الناس حولها، في محاولة للاستقطاب السياسي واستفزاز اليمنيين وجس النبض لبناء مزارات على غرار مزارات إيران.

أضاف أن ذلك يكشف حقيقة هذه الميليشيا ومشروعها الكبير الذي هو جزء من المشروع الخميني، وخطر هذه الميليشيا ليس على اليمن فحسب، بل على الأمة العربية والإسلامية بطمس الهوية العربية الإسلامية، والسيطرة على مقدسات المسلمين، واحتلال أراضيهم، وحكم الناس بالقوة.

استهدافات الحوثي لمكة المكرمة:

28 أكتوبر 2016

المحاولة الأولى لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران لاستهداف مكة المكرمة بصاروخ باليستي، والذي تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي من إسقاطه قبل وصوله.

27 يوليو 2017

تمكنت قوات الدفاع الجوي من اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه منطقة مكة المكرمة، واصفة ذلك بأنها «محاولة يائسة لإفساد موسم الحج».

20 مايو 2019

للمرة الثالثة تتجاوز ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، الخطوط الحمراء، باستهداف قِبلة المسلمين (مكة المكرمة) بصواريخ باليستية، وتمكنت قوات الدفاع الجوي من اعتراض صاروخين باليستيين الأول فوق مدينة الطائف، وكان متجها إلى مكة المكرمة، والآخر فوق مدينة جدة.