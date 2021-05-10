سوريا: حريق بمصفاة نفط وآخر في ناقلة قبالة بانياس

ابوظبي - سيف اليزيد - حمص (رويترز)

ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية، أمس، أن السلطات تعمل على إخماد حريق اندلع في مصفاة النفط الرئيسة في حمص بغرب سوريا، كما أعلنت أن حريقاً محدوداً شب في أحد محركات ناقلة نفط قبالة ساحل مدينة بانياس السورية على البحر المتوسط.

وأضافت، دون الخوض في التفاصيل: إن حريق المصفاة اندلع في وحدة التقطير نتيجة تسرب في محطة ضخ.

وعرض التلفزيون الحكومي لقطات حية لنيران اجتاحت أجزاء من المصفاة مع تصاعد أعمدة دخان أسود على بعد، بينما كان رجال الإطفاء يكافحون الحريق.

وكانت حمص شهدت نشوب حريق ووقوع انفجار، في يناير الماضي، شمل محطة تحميل قريبة للنفط الخام وعشرات الشاحنات التي تنقل المنتجات البترولية عبر البلاد.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن طاقم ناقلة النفط أخمد الحريق بسرعة دون وقوع ضحايا.

وتابعت: «عطل فني بأحد محركات ناقلة نفط ترسو قبالة بانياس أدى إلى حريق بسيط».

وأفادت إذاعة «شام إف إم» المحلية، أن انفجاراً وقع على متن «ناقلة نفط فارغة أثناء إصلاحها»، بعدما تعرضت لحريق قبل أيام أثناء تفريغ شحنة نفط منها.